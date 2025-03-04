Викрито шахрайський кол-центр, де підприємців та фермерів ошукали на ₴7,5 млн.

До складу злочинної організації входило вісім фігурантів. Зловмисники пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива. Отримавши передплату, шахраї переставали виходити на зв’язок. Серед потерпілих – 19 товариств з обмеженою відповідальністю.

Працівники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками поліції у Вінницькій та Одеській областях задокументували діяльність злочинної організації, учасники якої упродовж майже року привласнювали кошти бізнесменів.

Встановлено, що зловмисники підшуковували та купували товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності «неспеціалізована оптова торгівля». Відтак фігуранти отримували повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками.

При цьому директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався.

Надалі «менеджери з відділу продажу» товариства здійснювали sms-розсилку, розміщували у соціальних мережах оголошення щодо продажу дизельного палива та мінеральних добрив. Товар пропонували придбати оптовими партіями за ціну нижче ринкової.

З потенційними покупцями – підприємцями та фермерами – шахраї укладали в електронній формі договори про поставлення товару за передплатою. Таким чином потерпілі надсилали кошти за неіснуючу продукцію.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів на території Вінницької, Одеської, Київської областей та міста Києва. Правоохоронці вилучили довіреності, виписки, статути різних товариств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також чорнові записи

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру вісьмом учасникам злочинної організації за ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають процесуальні дії для оголошення трьох підозрюваних осіб, які перебувають за кордоном, у міжнародний розшук.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні – прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України