Викрито шахраїв, які ошукували підприємців на закупівлі генераторів під час блекаутів

Фігуранти створили фіктивну фірму та сторінку на торгівельному інтернет-майданчику, де під час масових відключень світла пропонували бізнесменам генератори. Насправді ж запропонованого товару у наявності не було, а перераховані потерпілими гроші – майже мільйони гривень — надходили у кишені аферистів.

Оперативники кримінальної поліції та слідчі Нацполіції встановили особи всіх учасників злочинної групи. Це – уродженці Полтавщини, Івано-Франківщини, Донеччини, Київщини та Києва. Ділки завдали матеріальних збитків потерпілим на загальну суму близько 1 000 000 гривень.

Зловмисники переконували потенційних клієнтів, що мають товар у наявності, однак надішлють його тільки за повною передплатою. Так як це був період тотальних блекаутів, підприємці намагались врятувати роботу свого бізнесу і перераховували кошти зловмисникам в повному обʼємі.

Для більшої довіри клієнтів шахраї навіть заключали договори щодо купівлі електро-паливних станцій. Отримані кошти перераховували з рахунку фіктивного товариства на банківські картки фізичних осіб і переставали відповідати потерпілим.

Поліцейські провели десять санкціонованих обшуків за місцями їх мешкання та перебування на території пʼяти областей, у ході яких вилучили авто, печатки, компʼютерну техніку й мобільні телефони, що містили докази скоєних злочинів.

Слідчі Нацполіції повідомили фігурантам про підозру за шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

Заходи із документування проводилися за силової підтримки ППОП ГУНП в Полтавській, Івано-Франківській, Київській областях та м. Києві, із залученням оперативних працівників карного розшуку та слідчих ГУНП в Полтавській, Івано-Франківській, Донецькій, Київській областях та м. Києві, аналітиків кримінального аналізу, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Департамент комунікації за матеріалами

Головного слідчого управління

та Департаменту карного розшуку

Національної поліції України