Привласнення ₴300 тис. бюджетних коштів під час ремонту дороги – на Київщині судитимуть керівника ТОВ

Переяславським відділом Бориспільської окружної прокуратури Київської області скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дороги (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній керівник товариства з обмеженою відповідальністю після отримання авансового платежу на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття, привласнив бюджетні кошти, виділені на капітальній ремонт однієї із вулиць в місті Переяслав Київської області.

Внаслідок неправомірних дій вказаної особи, територіальній громаді завдано збитки на загальну суму 300 000 гривень.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції №1 Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура