Викрито схему викрадення мільйонів доларів у держустанови США та відмивання коштів за участі українця

За координації прокурорів Офісу Генерального прокурора у співпраці з компетентними органами Сполучених Штатів Америки викрито схему заволодіння коштами державної установи США та їх подальшої легалізації через мережу фіктивних компаній.

За матеріалами слідства, скамери створювали фішингові сайти та застосовували шкідливе програмне забезпечення для фіксації натискань клавіш. Отримавши доступ до логінів і паролів користувачів, вони здійснювали шахрайські перекази коштів, які надалі відмивалися.

На запит правоохоронних органів США, та за їхньої участі, в Україні проведено обшуки у громадянина, причетного до розробки вебресурсів і компаній для відмивання коштів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та фінансову документацію.

У США його дії кваліфіковано як легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкція за цей злочин передбачає штраф до 500 тис. доларів США або подвійної вартості незаконної операції, а також позбавлення волі на строк до 20 років.

Операція проведена прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням та Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Викриття стало можливим завдяки ефективному міжнародному співробітництву між Офісом Генерального прокурора та правоохоронними органами США.

Офіс Генерального прокурора