Викрито ще 4-х освітян, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру у колабораційній діяльності чотирьом освітянам, які допомагають загарбникам запроваджувати російські «стандарти» освіти на тимчасово захоплених територіях Донецької та Херсонської областей (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Зокрема, у тимчасово захопленому м. Маріуполь у добровільній співпраці з окупантами викрито завідувачку дитячого садка.

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На тимчасово захопленій території Херсонської області викрито очільницю гімназії так званого «Скадовского городского совета» та директора так званого «Херсонского областного училища культуры и искусства».

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У с. Широке Херсонської області у співпраці з окупантами викрито директора місцевої школи.

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За даними слідства, на своїх псевдопосадах підозрювані організовують освітній процес за російськими «стандартами» та беруть активну участь у пропагандистських сюжетах.

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування – ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ДВБ НП України, ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура

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