За вбивство брата мешканця Хустщини засуджено до 10 років позбавлення волі

Мешканця району засуджено до 10 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія, про яку йдеться, трапилась у селі Забрідь у січні 2019 року.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений зчинив сварку з рідним братом. Конфлікт переріс у бійку, та невдовзі чоловіки дійшли згоди й розійшлися по різним кімнатам. Однак 57-річний громадянин на цьому не зупинився – взяв мисливську рушницю й здійснив постріл у бік дверей сусідньої кімнати. Дріб проник через двері й завдав потерпілому поранення, що призвели до смерті на місці інциденту.

Під час судових дебатів прокурор наполягав на призначенні закарпатцеві покарання у виді 10 років позбавлення волі. Суд підтримав таку позицію, наразі очікується на вступ вироку в законну силу. До цього особа перебуватиме під вартою.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Закарпаття онлайн