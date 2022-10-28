Викрито ще 5 правоохоронців-зрадників з Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді 2 псевдоправоохоронцям, які зрадили присязі та обійняли «посади» у фейкових правоохоронних органах «лнр» (ч. 2 ст.111 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року двоє працівників Сватівського районного відділу поліції ГУНП в Луганській області пройшли співбесіду з представниками «лнр», за результатами якої вступили до т. зв. «Троїцького районного відділу внутрішніх справ мвс лнр» та «Білокуракинського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр» відповідно.

Крім того, прокурори Луганщини направили до суду обвинувальні акти стосовно 3 правоохоронців.

Один обвинувачений став псевдополіцейським «Біловодського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр», ще один – «Міловського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр» і останній вступив до т. зв. «Державного комітету податків та зборів лнр».

На займаних посадах зрадники дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на території псевдореспубліки, а також сприяють утвердженню на території Луганської області ворожого окупаційного режиму.

Усім фігурантам загрожує покарання у вигляді 15 років увְ’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури