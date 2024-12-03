Викрито ще дві незаконні оборудки у Територіальних сервісних центрах МВС

Поліцейські припинили діяльність двох зловмисників у Закарпатській та Дніпропетровській областях. Один з них за гроші обіцяв прийняти позитивне рішення щодо складання практичного іспиту з водіння, а інший – перереєструвати авто поза чергою та оформити номерні знаки з бажаною комбінацією. За скоєне фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

Так, у Кривому Розі оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки викрили адміністратора територіального сервісного центру МВС, який взяв гроші за прийняття позитивного рішення під час складання практичного іспиту з водіння. Правоохоронці задокументували факт внесення фігурантом неправдивих відомостей до екзаменаційного листа.

Наразі слідчі поліції Криворізького районного управління поліції оголосили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який за 200 доларів обіцяв перереєструвати авто поза чергою та без участі власника. Своїх «клієнтів» зловмисник переконував, що має тісні знайомства у сервісному центрі, а тому проблем із вирішенням питання не виникне. Крім цього, як бонус, обіцяв оформити номерні знаки з бажаною комбінацією. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у порушника гроші, банківські картки, бланки медичних довідок, мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу працівників обласного управління ДВБ вручили йому підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснюють Закарпатська обласна та Криворізька східна окружна прокуратури.

Якщо ви стали свідком подібних протиправних дій, повідомте про них анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України