Викрито ще двох псевдопосадовиць з Луганщини

За процесуального керівництва Сватівської та Старобільської окружних прокуратур повідомлено про підозру двом мешканкам Луганщини у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 33-річна мешканка Сватівщини, в березні 2022 року приступила до виконання обов’язків так званого «начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Троїцького району лнр».

Інша підозрювана, 31-річна жителька Старобільщини, колишня посадова особа місцевого самоврядування однієї з територіальних громад Луганщини в середині липня 2022 року добровільно обійняла посаду так званого «начальника відділу у справах сім’ї та дітей адміністрації Марківського району лнр».

Колаборантки активно співпрацюють з російською окупаційною владою та схиляють до цього підлеглих працівників.

На займаних «посадах» вони виконують адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області.

За протиправні дії їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської та Старобільської

окружних прокуратур)