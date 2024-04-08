Вимагали ₴200 тис. неіснуючого боргу – повідомлено про підозру 3 особам на Тернопільщині

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, знешкоджено групу вимагачів, що вчиняли кримінальні правопорушення, використовуючи свої статуси у злочинній ієрархії.

Група осіб, під керівництвом громадянина Грузії, маючи вплив і авторитет у кримінальних колах, вимагали у місцевого жителя 200 тис гривень неіснуючого боргу.

Після передачі частини коштів у сумі 100 тис грн в м. Тернополі затримано в порядку ст. 208 КПК України трьох осіб за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Проведено 10 санкціонованих обшуків під час яких вилучені гроші, що були предметом вимагання, мобільні телефони, банківські картки та предмети, що мають значення для провадження.

За результатами обшуків, за місцем проживання одного із фігурантів виявлено бойові гранати. Цю особу затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Усім підозрюваним застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури