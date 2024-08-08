Вимагали та одержали ₴90 тис. хабаря за спецдозволи – на Житомирщині викрили двох посадовців-правоохоронців

Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Хмельницькому, викрито заступника начальника та оперативного працівника одного з підрозділів обласного правоохоронного відомства під час одержання неправомірної вигоди на загальну суму 90 тис грн.

Схему з незаконного вимагання від підприємств «оплати» за надання дозволів на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, організував заступник начальника одного з підрозділів правоохоронного відомства та його підлеглий.

Вони висловили вимогу представникам двох підприємств Житомира сплатити їм конкретні суми за одержання спецдозволів, необхідних для продовження підприємницької діяльності.

Так, наприкінці липня – початку серпня цього року правоохоронці отримали від представників підприємств «оплату», відповідно, 50 тис грн та 40 тис грн.

Наразі посадовців викрито.

Обом правоохоронцям повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки, а також одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому повторно та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваних від посад та обрання запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Досудове розслідування проводить другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Оперативне супроводження забезпечується УСБ України в області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури