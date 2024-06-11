Вимагання та одержання $2 тис. хабаря та передача конфіденційної інформації третім особам – на Сумщині судитимуть експоліцейського

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника поліції за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, несанкціонованого копіювання інформації та заволодіння особливо важливими документами (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 362 та ч. 2 ст. 357 КК України).

Слідством встановлено, що на той час старший слідчий Роменського райвідділу поліції ГУНП в Сумській області вимагав від потерпілої неправомірну вигоду в розмірі 2 тис. доларів США за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом пошкодження належного їй автомобіля. Зокрема, він обіцяв посприяти в призначенні судової експертизи, демонструючи потерпілій для переконання матеріали кримінального провадження. 24 січня 2024 року після одержання обумовленої суми правоохоронця затримали «на гарячому».

Більш того, встановлено, що слідчий здійснював несанкціоноване копіювання інформації, що зберігається та обробляється у державних інформаційних ресурсах, а також передавав зібрані дані зацікавленим особам. На даний час поліціянта вже звільнено з органів поліції,

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, за оперативного супроводу Управління СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура