Винуватцю ДТП, у якій загинув військовослужбовець, повідомлено про підозру

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру водієві за фактом вчинення ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

ДТП сталася 22 жовтня близько 00:03 на блокпосту при вʼїзді до столиці.

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля «Honda Civic» рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у м. Києві в напрямку Броварського проспекту.

Наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме наявність на цій же смузі руху транспортних засобів, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. В результаті він здійснив наїзд на військовослужбовця, якій ніс службу на блокпосту, очікуючи перевірки вищезазначених транспортних засобів іншим інспектором блокпосту.

Від отриманих травм потерпілий 1976 р.н. помер на місці події.

Водія автомобіля «Honda Civic» затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився адвокат, 1978 р.н. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП, він перебував у тверезому стані.

Наразі до Шевченківського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура