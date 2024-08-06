Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який 2023 року збив на смерть нацгвардійця

Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Київської області Олексія Тандира, який минулого року збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

«6 серпня 2024 року ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», – йдеться у повідомленні.

Представлення про звільнення Тандира Друга Дисциплінарна палата ВРП внесла ще у квітні цього року. Перед цим, Вища рада правосуддя спочатку затягувала відсторонення судді від здійснення правосуддя, а потім тривалий час гальмувала розгляд дисциплінарної справи щодо нього.

Нагадаємо, суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир у травні 2023 року під час комендантської години збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Як встановило слідство, суддя був напідпитку та значно перевищив швидкість.

Наступного дня після ДТП Вища рада правосуддя одноголосно дала правоохоронним органам дозвіл арештувати Тандира за підозрою у скоєнні смертельної ДТП, а суд відправив його під варту без можливості внесення застави. Він і досі перебуває в СІЗО. При чому власну провину Олексій Тандир не визнає. // Дзеркало тижня