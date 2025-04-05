Вже 616 дітей вбили в Україні російські окупанти

Більше ніж 2479 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 5 квітня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 616 дітей загинули та понад 1863 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 636, Харківській – 480, Херсонській – 202, Дніпропетровській – 226, Київській – 136, Запорізькій – 170, Миколаївській – 118, Сумській – 115.

Протягом останніх днів:

4 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг загинуло 9 дітей – дві дівчинки віком 7 та 15 років та семеро хлопчиків віком 3, 7, 9, 14, 15 та 16 років, травмовано 11 дітей – шість дівчаток віком 8 місяців, 2, 3, 7, 14, 15 років та 5 хлопчиків віком 3 місяці, 4, 8, 11 років.

3 квітня внаслідок обстрілу м. Харків загинула 12-річна дівчинка та постраждали дві дівчинки віком 12 та 17 років.

2 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг постраждали 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка.

2 квітня внаслідок обстрілу м. Харків травмовано 10-річного хлопчика.

Офіс Генпрокурора