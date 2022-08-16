Взяли під варту наркомана, підозрюваного у вбивство чоловіка у селі на Львівщині

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру львів’янину за фактом умисного вбивства 22-річного жителя Золочівщини (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, у серпні цього року фігурант, перебуваючи на території власного господарства в одному із сіл Золочівського району, у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклого конфлікту, наніс місцевому мешканцю один удар кухонним ножом у ділянку грудної клітини. Внаслідок чого останній помер на місці події.

За клопотанням прокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури