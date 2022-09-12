Взято під варту черкащанку, яка з ножем напала на свого чоловіка

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру 49-річній жінці, яка умисно поранила свого чоловіка ножем ( ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія трапилася у м. Черкаси. За версією слідства подружжя розпивало алкогольні напої за місцем свого проживання, у ході чого між ними виникла сварка, дружина взяла до рук кухонного ножа та вдарила ним свого 65-річного чоловіка.

Підозрювану затримано на місці події. Чоловіка з ножовим пораненням правої легені доставили в міську лікарню.

За клопотанням сторони обвинувачення жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області.

Санкція зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури