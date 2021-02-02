Інженера технагляду підозрюють у службовій недбалості зі збитками у ₴700 тис.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду у cлужбовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За матеріалами слідства, у 2017 році підрядною організацією проведено капітальний ремонт двору господарського блока та дитячого

майданчика однієї з обласних спеціальних шкіл на Луганщині. Затверджуючи акт виконаних робіт, інженер технічного нагляду не перевірив достовірність внесених відомостей та підписав офіційний документ попри те, що фактично роботи проведені не в повному обсязі та їх вартість завищена.

Внаслідок службової недбалості відповідальної особи на користь фірми підрядника безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі понад 700 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, раніше у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру директору обласної спеціальної школи, який вніс до

офіційних документів неправдиві відомості та незаконно заволодів грошовими коштами. Його дії кваліфіковано як заволодіння чужим майном та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури