На Житомирщині інспектора кіберполіції обвинувачують в одержанні 24 тис. хабара та шахрайстві

За процесуального керівництва прокуратури Житомирської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди експерту та за фактом шахрайства.

Наразі процесуальним прокурором затверджено обвинувальний акт за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 368-4, ч. 1 ст. 190 КК України та скеровано до суду.

За даними слідства, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в області Департаменту кіберполіції Нацполіції України, достовірно знаючи, що судовою експертизою фактів розповсюдження матеріалів порнографічного змісту на належному особі комп’ютері не виявлено, ввівши в оману, пообіцяв за певну суму «вирішити питання» із експертом про надання саме такого висновку, таким чином підбуривши чоловіка до надання неправомірної вигоди.

У подальшому, одержавши неправомірну вигоду на суму 24 тис грн на свою банківську карту, привласнив кошти, не маючи наміру передавати їх експерту.

Досудове розслідування проводило територіальне управління ДБР, розташоване у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу УСБУ в області.

Публічне обвинувачення у справі підтримуватиме прокуратура Житомирської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // RuporZT