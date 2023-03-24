Збитки на суму понад ₴1 млн. на зборі врожаю гороху – підозрюється керівник одного з держпідприємств НААН

За процесуального керівництва прокурорів Мелітопольської окружної прокуратури викрито схему розкрадання врожаю державного аграрного підприємства.

За даними слідства, у 2021 році керівник одного з держпідприємств, яке входить до структури Національної академії аграрних наук України, після збору врожаю гороху вирішив на користь інших осіб привласнити його частину.

З цією метою у відповідних облікових документах він майже вдвічі занизив кількість врожаю цієї сільгоспкультури, зрощеного на земельних ділянках державної власності за рахунок посівного матеріалу і техніки підприємства.

Потім «легальний» врожай гороху разом із майже 130 тонами «прихованого» вивіз до підконтрольного елеватора з метою подальшої реалізації. За вказаних обставин державі спричинено збитки на понад 1 млн грн.

Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснюють слідчі Мелітопольського РУП та Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура