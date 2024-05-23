У Рівному затримали розбійника, який напав з ножем на касирку супермаркету

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 26-річному чоловікові повідомлено про підозру у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, ввечері 21 травня, мешканець с. Тайкури, Рівненського району, напав на касирку супермаркету по вулиці Замковій в обласному центрі. Чоловік у масці і каптурі спершу розпилив в обличчя продавчині газ із аерозольного балончика, а потім погрожував ножем, вимагаючи віддати усі гроші з каси.

Однак потерпіла зачинила касовий апарат на ключ, тому зловмисник не зміг забрати з нього кошти. У цей час свідок, який перебував у магазині, почав кликати на допомогу, тож зловмиснику довелося тікати.

Правоохоронці оперативно встановили його особу, чоловік раніше вже потрапляв у їх поле зору за розбійний напад на АЗС. Тоді стосовно нього застосовувались заходи кримінально-правового характеру.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру, а нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури