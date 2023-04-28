Взято під варту чоловіка, який в присутності малолітньої доньки знущався над своєю матір‘ю

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва доведено перед судом необхідність застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 36-річному киянину, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї 62-річної матері в присутності неповнолітньої доньки.

Так, у ході слідства зібрано докази того, що підозрюваний умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, вимагав кошти.

Ці дії відбувалися в квартирі в присутності малолітньої онуки потерпілої.

Кривдник ніде не працює, насилля вчиняв у стані алкогольного сп’яніння, забирав у матері кошти з пенсії.

Відповідно до висновку експерта, у жінки наявний психічний розлад, який виник внаслідок систематичного домашнього насильства, вчиненого зловмисником.

До цього, з 2021 року, за вчинення домашнього насильства чоловік 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності (ст.173-2 КУпАП), а у 2022 році – до кримінальної (ст. 126-1 КК України).

Крім того, у 2023 році зловмисник був притягнутий до кримінальної відповідальності за умисне непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України).

Притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності не вплинули на підозрюваного та не змінили його поведінку стосовно матері.

25.04.2023 окружна прокуратура повідомила чоловіку про підозру за ще одним фактом вчинення домашнього насильства відносно матері та ініціювала взяття його під варту.

На даний час чоловік перебуває в СІЗО та відбуватиме покарання, призначене судом за попередні злочини (ст.ст.126-1, 390-1 КК України) у вигляді 2 років 3 місяців позбавлення волі.

Київська міська прокуратура