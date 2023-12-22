Взято під варту двох мешканців Хустщини, підозрюваних у розбійному нападі на пенсіонерку

За доводами прокурора Хустської окружної прокуратури двох жителів смт. Вишково – 21-річного та 33-річного чоловіків – взяли під варту без права внесення застави. Їх підозрюють у скоєнні розбійного нападу в період дії воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Двоє зловмисників, один із яких судимий раніше, проникли на територію будинку односельчанки – 80-річної пенсіонерки. Пошкодивши скло, потрапили через вікно всередину. Підозрювані почали погрожувати жінці, штовхнули на ліжко та, утримуючи за руки, зірвали золоті сережки та ланцюжок. Також незаконно заволоділи її мобільним телефоном, після чого втекли.

Правоохоронцям швидко вдалося виявити нападників, у яких вони знайшли та вилучили речі потерпілої. У разі доведення вини особам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідство у кримінальному провадженні здійснює Хустське районне управління поліції за процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури