Взято під варту харківʼянина, який зарізав свого сусіда по квартирі

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 39-річному харків’янину за фактом умисного вбивства (ч. ст. 115 КК України).

Трагедія трапилась 15 грудня цього року приблизно о 16 годині у квартирі комунального типу по вул. Південнопроєктній у м. Харків. Між двома мешканцями квартири виникла сварка, у ході якої 39-річний чоловік схопив ніж та вдарив ним свого опонента в грудну клітину. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці.

Сусіди викликали правоохоронців, і зловмисник був затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура