1500 доларів хабаря за непризов на строкову службу – судитимуть заступника військового комісара

Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника військового комісара – начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у липні 2021 року офіцер одержав 1500 доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, щодо взяття місцевого мешканця на військовий облік та його подальший непризов на строкову військову службу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону