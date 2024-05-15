Взято під варту медика, який підозрюється у вимаганні та одержанні ₴178 тис. $1 тис. хабаря

За клопотанням слідчого та прокурора Охтирської окружної прокуратури рішенням суду 15 травня 2024 року особі з числа керівництва комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під майже 182 тис. грн застави.

Нагадуємо, медику повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за створення штучних умов для перемоги в тендері на поставку до лікарні медичного обладнання вартістю 750 тис. грн вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду в розмірі 25 % від суми майбутньої закупівлі. Після того, як товариство виграло зазначені торги задокументовано факт одержання підозрюваним 178 тис. грн неправомірної вигоди.

Більш того, підозрюваний отримав від жінки 1 000 доларів США за працевлаштування її сина-інтерна на посаду лікаря в зазначений медичний заклад.

Протиправну діяльність підозрюваного викрито слідчими Охтирського райвідділу поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура