Взято під варту мешканця Чугуєва, який працював на російську агентуру та шукав «HIMARS»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом готування до державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний мешканець м. Чугуєва допомагав російській агентурі в проведенні підривної діяльності проти України. За плідну співпрацю йому обіцяли «високу посаду», коли регіон буде повністю окуповано військовими країни-агресора.

Маскуючи під звичайну розмову, зрадник дізнавався у місцевих мешканців та своїх знайомих про розташування ЗСУ на Харківщині. Найголовнішою задачею, яку мав виконати прихильник «руського миру», було встановлення місцезнаходження іноземної військової техніки, насамперед, ракетних систем «HIMARS». Після цього він відмічав на картах необхідні позначки зі знаходженням українських військових для подальшої передачі російському керівництву.

Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Заходи із викриття проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Управління Служби безпеки України у Харківській області.

Харківська обласна прокуратура