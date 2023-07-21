Взято під варту мешканця Київщини, який через ревнощі вбив співмешканку

За процесуального керівництва прокурорів Бучанської окружної прокуратури 33-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, у смт Пісківка підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті ревнощів вдарив співмешканку по голові, а після задушив її. Коли жінка лежала на землі у безсвідомому стані, він підійшов до найближчого будинку і попросив викликати медичну допомогу їй, зазначивши що проходив повз і побачив що потерпілій погано.

Від отриманих травм жінка померла в лікарні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура