Справи Майдану: суддівські відпустили Медвідя, винного у викраденні Луценка та Вербицького

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Медвідю – визнав винним у незаконному викраденні Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, призначив покарання 5 років позбавлення волі і звільнив від відбування покарання у зв’язку із закінченням терміну давності.

Про це повідомляє “Адвокатська дорадча група”, що представляє інтереси потерпілих у справах Майдану, пише УНН.

“Щойно Шевченківський суд виніс вирок Олександру Медвідю. Головуюча Лідія Щебуняєва визнанала Медвідя винним у ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Луценка, вчинене за попередньо змовою групою осіб). Суд призначив засудженому покарання — 5 років позбавлення волі. Такий вирок сьогодні 3.04.23 оголосила суддя Лідія Щебуняєва.

При цьому Лідія Щебуняєва змінила кваліфікацію злочину, який Медвідю інкримінувала прокуратура – замість ч. 3 ст. 146 у вироку ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу. Це означає, що суд не побачив тяжких наслідків викрадення — заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького. Прямим наслідком зміни обвинувачення судом стало звільнення Медвідя від відбування призначеного покарання у зв’язку із сплином строку давності для притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 146 (злочин середньої тяжкості) замість інкримінованого прокуратурою ч. 3 ст. 146 (тяжкий злочин)”, – ідеться у повідомленні.

Також вказано, що суд частково задовольнив цивільний позов Ігоря Луценка та призначив стягнути 200 тис. грн моральної шкоди та близько 50 тис. грн матеріальної шкоди та судових витрат.

Цивільний позов брата Юрія – Сергія Вербицького суд залишив без розгляду у зв’язку зі смертю Сергія Вербицького.

Луценка і Вербицького викрали з Олександрівської лікарні в Києві близько 4-ї ранку 21 січня 2014 року. Вивезли за місто й катували протягом багатьох годин. Після катувань Ігоря і Юрія вивезли і кинули в різних місцях у лісі. Ігор Луценко врятувався. Юрій Вербицький загинув. 22 січня його тіло знайшли в лісі за 500 метрів від дороги Гнідин-Петрівське.

Олександр Медвідь обвинувачувався у викраденні Юрія Вербицького та Ігоря Луценка з Олександрівської лікарні 21 січня 2014.

Це, як вказують в організації, четвертий вирок (1 з яких оскаржується) щодо викрадення і вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка. У судах триває розгляд щодо ще 14 осіб (12 цивільних та два експравоохоронці).