Взято під варту підозрюваного у вбивстві двох людей на Запоріжжя

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито громадянина у скоєнні в минулому році умисного вбивства двох осіб (п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).



За даними слідства, у вересні 2021 року запоріжанин під час виниклого конфлікту на побутовому ґрунті вбив свого знайомого, а тіло розчленував та виніс на чагарник. Потім, розуміючи, що мати потерпілого, яка дізналася про цей злочин, повідомить правоохоронцям, вчинив і її вбивство. З метою приховати скоєне та уникнути відповідальності закопав тіло жінки на городі її домоволодіння.

Правоохоронцями 6 липня 2022 року громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура