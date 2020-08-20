Взято під варту підозрюваного у зґвалтуванні дівчини в Білоцерківському районі

За клопотанням Білоцерківської місцевої прокуратури Білоцерківський міськрайонний суд застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою до 31-річного підозрюваного у зґвалтуванні дівчини в одному із сіл Білоцерківського району.

За даними слідства, раніше судимий місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник до будинку в якому проживала 22-річна дівчина, де погрожуючи потерпілій ножем, всупереч її волі, вступив у статеві відносини.

Чоловіка затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру у зґвалтуванні потерпілої (ч. 1 ст. 152 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Білоцерківського відділу поліції ГУ Нацполіції в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області