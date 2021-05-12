Взято під варту рахівчанку, підозрювану у вбивстві чоловіка

За доводами прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури 50-річну місцеву жительку взято під варту без можливості внесення застави за підозрою в умисному вбивстві свого чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що між підозрюваною та її чоловіком трапилася суперечка під час спільного вживання алкогольних напоїв. У ході цього жінка нанесла останньому удар кухонним ножем в область живота, заподіявши тілесні ушкодження у виді колото-різаної рани черева з пошкодженням печінки. Чоловік від одержаної травми невдовзі помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і здійснюється працівниками Рахівського районного відділення поліції за процесуального керівництва рахівських прокурорів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури