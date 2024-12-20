Взято під варту росіянина, який мало не вбив волинянина

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 58-річному громадянину російської федерації, жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що увечері 09 грудня 2024 нетверезий чоловік на сходинках у будинку, в якому проживає, під час конфлікту завдав удар ножем у живіт 47-річному знайомому.

Потерпілого госпіталізували.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Пресслужба обласної прокуратури