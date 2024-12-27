Взято під варту сімейного кривдника, який систематично вчиняв насильство відносно матері

31-річний містянин упродовж тривалого часу ображав та принижував свою матір, а також літню бабусю, спільно з якими мешкає у одній квартирі. Поліцейські оголосили порушнику про підозру, йому загрожує до двох років позбавлення волі.

До чергової частини Оболонського управління поліції неодноразово надходили повідомлення від 52-річної місцевої мешканки про те, що її син протягом тривалого часу словесно ображає її та погрожує фізичною розправою. За кожним викликом для з’ясування обставин виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству.

Правоохоронці встановили, що 31-річний місцевий мешканець ніде не працює, проживає у квартирі матері, де окрім нього ще мешкає 74-річна бабуся. Весь вільний час кривдник проводить за розпиттям алкоголю й в стані сп’яніння систематично ображає, принижує та погрожує матері фізичною розправою. Діставалось від порушника і літній пенсіонерці, яка намагалась захистити доньку.

Інспектори сектору протидії домашньому насильству неодноразово складали відносно кривдника протоколи за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства, однак чоловік не став на шлях виправлення та надалі продовжував зловживати алкоголем та вчиняти протиправні дії відносно матері.

Відтак слідчий, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомив фігуранту про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва