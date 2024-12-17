Взято під варту водія-підприємця, який збив на смерть 16-річну дівчину і втік

За процесуального керівництва ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури жителю Радомишльської громади повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть неповнолітньої та завідомому залишенні потерпілої у небезпечному стані без допомоги (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

У вівторок, 17 грудня, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без застави.

За даними слідства, смертельну дорожньо-транспортну подію скоїв 27-річний підприємець, житель Радомишльської територіальної громади.

Так, 14 грудня, близько опівночі, рухаючись на власному авто у селі, де проживав, водій не відреагував на зміну дорожньої обстановки, не зменшив швидкості, унаслідок чого скоїв наїзд на 16-річну дівчину, яка йшла у попутному напрямку.

Від одержаних травм неповнолітня загинула на місці.

Після скоєння ДТП підозрюваний не зупинився, щоб надати необхідну допомогу потерпілій, а поїхав у своїх справах. Дівчину, яку від удару автомобіля відкинуло на узбіччя, вранці виявили односельці.

Не дочекавшись доньки вдома, рідні звернулися до правоохоронців з проханням розшукати її як зниклу.

Наразі призначено відповідні експертизи щодо ймовірного перевищення швидкості водієм та наявності алкогольного сп’яніння.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури