Взято під варту волинянина, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 20-річному жителю Каменя-Каширського повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, уночі 12 травня 2023 року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області

Пресслужба обласної прокуратури