Взято під варту волинянина, який побив дружину до смерті

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 62-річному жителю селища Стара Вижівка повідомлено про підозру у заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, удень 11 грудня 2024 року нетверезий чоловік, який уже мав конфлікти із законом, під час конфлікту жорстоко побив 59-річну жінку – і вона померла від заподіяних травм.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Пресслужба обласної прокуратури