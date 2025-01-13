В Одесі головбух комунального підприємства привласнив понад 1 млн. грн.

Фігурант отримував від позичальників чималі суми для погашення кредитних зобов’язань, частину яких забирав собі. За скоєння йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Злочинну схему викрили та задокументували слідчі й оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Про нестачу більше мільйона гривень на рахунках комунального підприємства, яке займається наданням довгострокових пільгових кредитів для забудовників, на початку 2024 року поліцейським повідомило керівництво вказаної організації.

Поліцейські розпочали за даним фактом кримінальне провадження та довели причетність до цього 59-річного головного бухгалтера підприємства, який, збагатившись у незаконний спосіб, звільнився з посади ще у 2022 році.

Згідно зі своїми посадовими обов’язками, чоловік відповідав за оформлення первинних бухгалтерських документів й розрахунків, організовував облік фінансової діяльності підприємства, проводив інвентаризацію коштів та забезпечував звітність кредитної програми.

Поліцейські встановили, що правопорушник отримував від позичальників чималі суми для погашення їхніх кредитних зобов’язань, але частково, а інколи й повністю, не вносив інформацію про отримання коштів у касову книгу та не зараховував їх на рахунок установи, вдаючи, нібито клієнти не сплачували кредити.

Аби приховати свої протиправні дії, зловмисник із додаткового рахунку будівельного фонду розраховувався за борги позичальників, а їхні гроші привласнював.

Згідно з результатами проведеної судово-економічної експертизи, в такий спосіб з 2018 по 2020 рік фігурант незаконно збагатився на 1 мільйон 98 тисяч 800 гривень.

«В ході досудового розслідування ми зібрали достатню кількість доказів протиправності дій чоловіка та нині повідомили йому про підозру за ч.ч. 1 та 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, зокрема вчинене повторно. Згідно з чинним законодавством, максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, – до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомив слідчий у справі Євген Смірнов.

Одеське районне управління поліції № 1