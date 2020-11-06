Взято під варту закарпатця, який зарубав родича сокирою

Відповідне рішення прийняв слідчий суддя Рахівського районного суду.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в смт. Ясіня 43-річний чоловік вбив сокирою свого родича.

Слідством встановлено, що між чоловіками виникла сварка, в ході якої 43-річний закарпатець наніс потерпілому декілька ударів лезом сокири по голові та тілу. Отримані ушкодження призвели до смерті 36-річного громадянина.

В Закарпатській обласній прокуратурі зазначають, що слідчий суддя обрав ймовірному вбивцеві безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваному мешканці смт. Ясіня загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. // Mukachevo.net