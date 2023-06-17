Взято під варту жінку, яка позбавила життя свою подругу через ревнощі

За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми 30-річній підозрюваній, яка позбавила життя свою подругу, рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що стались 12 червня 2023 року в м. Суми в одному з приватних будинків. Під час застілля за участі двох подруг та співмешканця молодшої між жінками виникла сварка на ґрунті ревнощів. Щоб позбавитись конкурентки, молодша виштовхала старшу на вулицю, де жорстоко її побила.

Згодом потерпіла повернулась у будинок і лягла на ліжко. Через декілька годин унаслідок отриманих під час бійки травм 47-річна жінка померла.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура