Взято під варту житомирянина, підозрюваного у вимаганні від нацгвардійця неіснуючого боргу

У п’ятницю, 3 червня, за участі прокурорів Житомирської обласної прокуратури розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному у вимаганні грошових коштів з погрозами застосування насильства, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Принципову позицію прокурора щодо застосування особі такого виду запобіжного заходу врахував Корольовський районний суд міста Житомира, взявши підозрюваного під варту строком на два місяці без права внесення грошової застави.

Нагадаємо, зловмисник погрожував фізичною розправою військовослужбовцю Національної гвардії України, вимагаючи від нього 10 тис. грн неіснуючого боргу.

Підозрюваного затримали 02.06.2022, під час одержання зазначеної суми. Того ж дня повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Наразі, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, триває досудове розслідування, яке проводить СУ Головного управління Нацполіції України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури