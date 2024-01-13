Взято під варту жительку Вараського району, яка поранила ножем свого хлопця
Нагадаємо, 11 січня 23-річна жителька Зарічного із своїм 29-річним хлопцем прийшли до спільних знайомих. Під час розпивання спиртних напоїв між парою виникла словесна перепалка, під час якої жінка нанесла кухонним ножем удар в спину своєму обранцю.
23-річну жительку Зарічного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального України. Вчора, 12 січня, слідчі ВП № 2 (смт Зарічне) Вараського РВП за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України
Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваній запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави.
За скоєне їй може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції в Рівненській областіTweet