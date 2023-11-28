Взято під варту жителя Миколаївського району, підозрюваного у замаху на вбивство двох осіб

За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомлено про підозру 60-річному чоловіку у замаху на умисне вбивство двох осіб (ч.3 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 КК України). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, між підозрюваним та двома чоловіками-риболовами на березі водоймища біля садового товариства Первомайської громади Миколаївського району стався словесний конфлікт, після якого зловмисник пішов додому та повернувся вже з вибухівкою в руках, яку кинув у чоловіків на човні, який був пришвартований на березі водойомища. У результаті вибуху тілесні ушкодження отримав 57-річний чоловік.

Досудове розслідування здійснюється СВ ВП № 4 МРУП ГУНП в Миколаївській області.

За скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура