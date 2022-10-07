Взято під варту жителя Вараського району, якого підозрюють у вбивстві односельця

За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід 68-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

Слідством встановлено, що 5 жовтня 2022 року у с. Липне Вараського району двоє місцевих жителів розпивали спиртні напої. Між ними виник конфлікт, у ході якого господар вдарив ножем в шию гостя. Потерпілий помер на місці пригоди, а зловмисник пішов до сусідів і розповів, що накоїв. Ті вже викликали поліцію.

Того ж дня чоловіка затримали у порядку ст.208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру та сьогодні, 7 жовтня, обрано запобіжний захід.

Володимирецький районний суд вирішив, що найближчі 60 діб підозрюваний проведе під вартою, без прав внесення застави.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії щодо встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 (смт Володимирець) Вараського РВ ГУНП в Рівненській області.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури