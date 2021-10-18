Взято під варту зловмисника, причетного до вбивства 53-річного львів’янина

Як встановили співробітники Львівського районного управління поліції №2, зловмисник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, сім разів вдарив ножем свого знайомого під час конфлікту, спричинивши йому смертельні поранення, після чого втік.

15 жовтня у поліцію надійшло повідомлення від львів’янки про те, що її 53-річний брат, який мешкає в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Володимира Великого у Львові, тривалий час не виходить на зв’язок та не відповідає на телефонні дзвінки.

Коли правоохоронці разом з заявницею зайшли у квартиру її брата, в одній з кімнат вони виявили тіло господаря без ознак життя. В подальшому, під час проведення судово-медичної експертизи, було встановлено, що причиною смерті чоловіка стали колото-різані рани, зокрема, в ділянці грудей.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Під час досудового розслідування, до якого були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції, правоохоронці відпрацьовували різні версії вбивства, виявили коло спілкування вбитого чоловіка та встановили, що до вчинення вбивства причетний знайомий загиблого — 55-річний львів’янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

11 жовтня близько десятої години вечора між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник сім разів вдарив свою жертву ножем, спричинивши смертельні поранення, після чого втік.

Також правоохоронці за допомогою водолазів розшукали знаряддя вбивства – ніж, який зловмисник викинув у став на вулиці Кульпарківській у Львові.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, сьогодні 18 вересня, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області