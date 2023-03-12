На сайті знайомств чоловіка ошукали на 30 тисяч гривень

Віртуальна знайома обіцяла невдовзі повернути кошти, але після перерахунку зв’язок з нею перервався.

До поліції із заявою про шахрайства звернувся 44-річний чоловік. На одному із сайтів знайомств він почав спілкуватися із жінкою. Згодом вона повідомила, що має певні фінансові проблеми і потребує коштів для оренди житла.

Потерпілий перерахував жінці 30 тисяч гривень, отримавши обіцянку, що незабаром йому ці кошти повернуть.

Проте одразу після перерахунку знайома припинила подальше спілкування.

Наразі поліцейські перевіряють наявну інформацію і встановлюють усі обставини події. А принагідно закликають громадян бути обачними під час віртуального спілкування з малознайомими людьми.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області