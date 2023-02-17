Двоє правоохоронців з Луганщини підозрюються у державній зраді

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури двом правоохоронцям заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, в березні та квітні 2022 року працівник одного з відділів Старобільського районного управління поліції та охоронник Лисичанського відділу поліції охорони пішли на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації рф. Вони пройшли співбесіду та склали присягу на вірність так званій «лнр».

Підозрювані отримали нові посади у так званому «Біловодському районному відділі внутрішніх справ мвс лнр».

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури