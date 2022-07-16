У столиці викрито схему розкрадання понад ₴18,5 млн. державних коштів

Спільники розробили шахрайську схему заволодіння державними коштами під виглядом виконання робіт з благоустрою столичних водних об’єктів. До кримінальних оборудок виявилися причетними представники одного з комунальних підприємств КМДА та приватних фірм. Встановили фігурантів працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції.

Як встановили поліцейські, до протиправної діяльності були причетні окремі працівники одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації та комерційних структур.

Впродовж 2019-2020 років вони заради збагачення провернули незаконну оборудку. Службові особи комунального підприємства уклали договір з приватною фірмою на виконання робіт із розчистки озера на території Голосіївського району столиці. Однак замість благоустрою території зловмисники видобували там пісок, який використовували на будівництві.

Також встановлено, що замовник та підрядник підписали акти виконаних робіт, за що перерахували підприємцю державні кошти. При цьому фактично не всі роботи були проведені. Внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків на суму понад 18,5 мільйонів гривень.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, слідчі Головного слідчого управління розпочали кримінальне провадження.

Отримавши ухвалу суду, правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків на території м. Києва, Київської та Житомирської областей. У результаті вилучено документи, печатки інших організацій, електроні носії інформації, «чорнові» записи.

Наразі слідчі вже оголосили чотирьом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Змовникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України