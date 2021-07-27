В Днепре муж трижды переехал жену автомобилем

В Днепре медики спасли женщину, которую три раза переехал автомобиль. Она поступила в больницу с критическими травмами. Водителем авто оказался ее сожитель.

Об этом написал гендиректор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

По словам Рыженко, 44-летняя Виктория поступила в больницу после ДТП, ее трижды переехали автомобилем ЗАЗ 1103.

«Полученные травмы не совместимы с жизнью. При поступлении – кома ІІ, дыхание сразу перевели на ИВЛ, лекарствами поддерживали пульс и давление», – написал он.

У пострадавшей черепно-мозговая травма, ушиб, перелом 6-ти ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости и пневмоторакс.

Оперировали женщину сразу несколько бригад хирургов и анестезиологов.

«Сегодня на утро Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно. За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма», — добавил медик. // «Сегодня»