Взятто під варту чоловіка, підозрюваного в передачі матеріальних ресурсів окупантам

Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без визначення розміру застави 47-річного чоловіка, який підозрюється в передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф. Чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, на початку травня 2022 року добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту звільнення села від загарбників.

Крім того, у червні підозрюваний у супроводі озброєних стрілецькою вогнепальною зброєю військовослужбовців зс рф приїхав до свого знайомого.

Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, колаборант примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.

Ухвалою суду першої інстанції підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурор подав апеляційну скаргу на вказану ухвалу.

Харківський апеляційний суд підтримав позицію сторони обвинувачення, скасував ухвалу суду першої інстанції та виніс нову ухвалу, якою призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного взято під варту в залі суду.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура